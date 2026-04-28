İzmir'de aranan hükümlü, ölen kız kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde, 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ölen kardeşine ait kimlikle çalıştığı gelinlikçide yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Gülden Ç'yi (54), Gediz Mahallesi'nde çalıştığı gelinlikçide düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlünün üzerinde yapılan aramada ölen kardeşine ait kimlik ele geçirildi.

Hükümlünün, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 19:56:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.