İzmirli Gençlerden Uluslararası Arenada Teknoloji Zaferi

15.04.2026 09:54  Güncelleme: 11:00
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle uluslararası arenada boy gösteren 8056 Laissez Faire robotik takımı, dünyanın en prestijli turnuvalarından FIRST Robotics Competition (FRC) Başkent Regional’dan ödülle döndü. Genç mucitler, sergiledikleri üstün performansla hem mekanik hem de halkla ilişkiler alanında Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.

5 ülkeden toplam 34 seçkin takımın kıyasıya mücadele ettiği FRC Başkent Regional turnuvasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8056 Laissez Faire takımı büyük bir başarıya imza attı.

Sıralama maçlarını 9. sırada tamamlayan ekip, 6. İttifak Kaptanı olarak play-off maçlarına yükselerek, çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdi. Turnuva boyunca hem robot performansları hem de etkileyici sunumlarıyla dikkati çeken takım, jürinin takdirini kazanarak, prestijli Jüri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Geleceğin mühendisleri yetişiyor

Uluslararası başarıya ulaşan 8056 Laissez Faire takımı, antrenmanlarını ve teknik hazırlıklarını, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sürdürüyor. Gençler, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü'ne bağlı Bilim ve Teknoloji Atölyeleri'nden yararlanarak projelerini geliştiriyor. Modern ekipmanlarla donatılmış atölyeler, çocukların teorik bilgilerini pratiğe dökerek dünya standartlarında projeler üretmelerine olanak sağlıyor.

Başkan Tugay'ın vizyonuyla çağı yakalıyorlar

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, "bilimi ve teknolojiyi yalnızca tüketen değil, üreten bir kent" vizyonu doğrultusunda gelecek nesillerin dijital dünyada aktif, uluslararası yetkinliğe sahip ve çağın gerekliliklerini kavrayan bireyler olarak yetişmesi hedefleniyor.

İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ paydaşlığıyla kurulan "İzmir Büyükşehir Belediyesi Evreka" takımı da turnuva dünyasına adım atmaya hazırlanıyor. Karşıyaka Örnekköy, Bayraklı Cengizhan ve Buca'daki merkezlerde sürdürülen STEM temelli eğitim modeli, çocukları 10 haftalık programlarla 3D modellemeden robotik kodlamaya kadar geniş bir yelpazede geleceğe hazırlıyor. İzmirli çocuklar belediyenin sunduğu FabLab üretim altyapısı ve çok merkezli öğrenme ekosistemi sayesinde kendi keşif anlarını yaşamaya teşvik ediliyor.

Kaynak: ANKA

Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi’nde bu gece ortalık alev alacak
Ebru Şallı’dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum Ebru Şallı'dan şaşırtan itiraf: Bavulla ekmek getiriyorum
Başarısızlıklar art arda geldi JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor Başarısızlıklar art arda geldi! JD Vance için herkes aynı yorumu yapıyor
Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı Köye baskın yapan aç kurtlar sert kayaya çarptı
Nereden nereye Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor Nereden nereye! Bir zamanlar kalecilerin kabusuydu şimdi topa vuramıyor
Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası Kameraya yansıyan görüntü bomba Diş kliniğinde 25 milyonluk vurgun iddiası! Kameraya yansıyan görüntü bomba

11:01
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce sevgilisiyle yazışmaları ortaya çıktı
10:45
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
Dünyayı tedirgin eden uyarı: Kuzey Kore’nin nükleer silah üretme kapasitesinde çok ciddi bir artış var
10:36
Vatandaş rahatsızdı Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
Vatandaş rahatsızdı! Araç muayene sisteminde köklü değişiklik
10:25
Antalya’da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
Antalya'da sıcak havayı gören Rus turistler plajlara akın etti
10:20
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
Altın fiyatlarında 4 hafta sonra bir ilk
09:13
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı Komutana söylediklerine bakın
Fadıl Akgündüz annesinin cenazesinde rahat durmadı! Komutana söylediklerine bakın
