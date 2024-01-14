İzmirli kadın muhtarın "eğitim seferberliği" çığ gibi büyüyor

Kadın muhtarın "eğitim seferberliği" 370 kadını okuryazar yaptı

İZMİR - İzmir'de okuma-yazma bilmeyen kadınlar için mahallesinde "eğitim seferberliği" başlatan ve 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 370 kadının okuryazar olmasına vesile olan kadın muhtarın başlattığı eğitim atağı muhtarlığın yanında bulunan kütüphanede hız kesmeden devam ediyor.

İzmir'in Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar'ın, mahallesinde okuma-yazma bilmeyen kadınlar için başlattığı eğitim seferberliği hız kesmeden devam ediyor. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 370 kadının mezun olduğu eğitim seferberliğinde yeni kursiyerlerin katılımıyla eğitimler aralıksız sürüyor. Kimi kadın yaklaşık 1 saat yürüyerek kursa gelirken, kimi kadınsa çocuklarını işe gönderip kursun yolunu tutuyor. Kadınların azim ve heyecanı hem eğitmenlerini hem de muhtarı memnun ediyor.

"Haftada 5 gün, günde 3 saat ders alıyoruz"

Kursa 2 aydır katılım gösteren 55 yaşındaki Dudu Doğan, "Geldiğim ilk günlerden bu yana çok yol kat ettim. Çocukları işe gönderince kursa geliyor ve burada haftada 5 gün, günde 3 saat ders alıyoruz. Daha sonra eve geldiğimde çocuklarla ve torunlarla ilgileniyorum. Ev işlerinin akabinde ise derslerimi yapıyorum ki sabah geldiğimde öğretmenime mahcup olmak istemiyorum. Yıllardır hep okuma yazmayı öğrenmek için mücadele ediyordum ama eğitimim yarım kalıyordu. İnşallah bu sefer tamamına erdireceğim. Ayrıca, muhtarımızın sayesinde buralardayız. Tüm kadınların muhtar olmasını istiyorum" dedi.

"Okuma-yazmayı temelden alarak sıfırdan öğretiyoruz"

Yaklaşık 2 aydır kurs verdiğini belirten Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Halk Eğitim Kurs Eğitmeni Filiz Erhan Turgut, "Kurslarımızın okuma-yazma 1 ve 2. kademe olarak devamlılığı var. Hiç bilmeyenlere okuma yazmayı temelden alarak sıfırdan öğretiyoruz ve devamında okuma yazmayı geliştiriyoruz. Sonunda ise ilkokul mezunu oluyorlar ve ortaokula kayıt yaptırmaları için teşvik ediyoruz. Yine halk eğitim kanalıyla dışarıdan ortaokulu ve liseyi bitirip hayata katılabiliyorlar. 8 öğrencimiz var ama yine de okuma yazma konusunda eksikleri olan daha önceki kursiyerlerden de gelenlere eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz her gün eve giderken kendilerine ödev olarak kitap veriyoruz. O kitap okunuyor ve sabah geldiklerinde tekrar ediyoruz. Ondan sonra ise özet çıkarmalarını istiyorum. Asla burayla sınırlı kalmamalarını söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Okuma-yazma bilmiyorsa hemen evraklarını listeye alıp çağırıyorum"

2015 yılında 1 kişiyle başladıkları okuma-yazma kurslarında bugüne kadar yaklaşık 370 kadının okuryazar olduğunu belirten İzmir'in Karabağlar ilçesi Refet Bele Mahallesi Muhtarı Hatice Akar ise "Kadınlar muhtarlığa geldiklerinde formu doldurtuyor bir şeyler sorduktan sonra okuma-yazma bilmiyorsa hemen evraklarını listeye alıp çağırıyorum. Okumayı öğrenene kadar çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kursiyerlerimizin içinde okuma yazmayı öğrenip daha sonra ehliyet alanlarda var. Bebeğiyle gelip liseyi bitiren kadınımız da var. Şu anda 8 öğrencimiz var. Bunlar sabahçı ve öğlenci olarak eğitim alıyorlar. 3 ay süren eğitimin ardından, bir 3 ay daha 2. kademe eğitimi aldıktan sonra ilkokul mezunu oluyorlar. Bütün defter, kitap gibi ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Şu anda kütüphanede eğitim alıyorlar" diye konuştu.