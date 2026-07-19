İzmirli Öğrenci, Matematik Turnuvasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
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İzmirli Öğrenci, Matematik Turnuvasında Altın Madalya Kazandı

İzmirli Öğrenci, Matematik Turnuvasında Altın Madalya Kazandı
19.07.2026 10:16
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BİLSEM öğrencisi Mert Atakan, Bulgaristan'da altın madalya kazandı ve 'Math Stars' ödülünü aldı.

İZMİR Gaziemir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Mert Atakan (12), Bulgaristan'da düzenlenen Mathematics Without Borders Final Etabı'nda bireysel ve takım kategorilerinde altın madalya kazanırken, turnuvanın en prestijli ödüllerinden 'Math Stars of the Tournament' ödülünün de sahibi oldu.

BİLSEM öğrencisi Mert Atakan, Bulgaristan'da düzenlenen Mathematics Without Borders Final Etabı'nda gösterdiği performansla turnuvanın en prestijli ödüllerinden biri olan 'Math Stars of the Tournament' ödülünü kazandı. Uluslararası organizasyonda bireysel kategoride altın madalyanın sahibi olan Atakan, takım kategorisinde de altın madalya kazandı. Atakan aynı zamanda Lodovico Ferrari Yarışması'nda gümüş madalya elde ederek matematik alanındaki başarısı ile Türkiye'yi temsil etti.

'SINAVIN 4 AŞAMASI VAR'

Turnuva süresince Singapurlu matematikçi Willie Yong ile tanışma fırsatı da bulduğunu ve bunun kendisine ilham verici olduğunu söyleyen Atakan, "Sınavın sonbahar, kış, ilkbahar ve yaz yani finali olmak üzere 4 aşaması var. İlk üçüne okuldan katıldım. Final içinse Bulgaristan'a gittim. 20 soru vardı ve 15,5 doğru ile altın madalya aldım. Takımla girdiğim yarışta ise 5 soru vardı, 5 doğruyla takım olarak altın madalya aldık. Annem de çok erken yaşlarda sayıları ezberlemeye başladığımı anlatırdı. Benim de ilgim olduğu için çoğu zaman eğitici şeyler izleyerek vakit geçiririm. Ödül aldığımda çok gurur duydum. Şu an için kendime bir hedef belirlemedim ama bu yönde güzel şeyler başarmak istiyorum" dedi.

'ÖZEL BİR YETENEĞİ VAR'

Gaziemir Bilim Sanat Merkezi Matematik Öğretmeni Murat Demirtaş ise "Öğrencilerimizin farklı zeka türündeki başarılı ve yetenekli öğrencilerimiz var. Mert de bu kişilerden biri. Matematik alanında gerçekten altyapısı sağlam iyi bir öğrencimiz ve onunla gurur duyuyoruz. Mert'in diğer dersleri dinlerken dahi aynı zamanda matematik sorusu çözmeye devam ettiğini sık sık öğretmenlerinden de duyuyorum. Matematik genel olarak öğrencilerimizi zorlayıcı olabiliyor. Ancak Mert diğer derslerinin yanında dahi matematik sorularını çözüp, aynı zamanda diğer branştaki derslerini dinleyip sorulara cevap veriyor. Bu konuda özel bir yeteneği var. Kendisini hem ailesi hem de öğretmenleri olarak destekliyoruz. Bu nedenle çok iyi yerlere geleceğine ve başaracağına da inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Eğitim, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli Öğrenci, Matematik Turnuvasında Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

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