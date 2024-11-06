İzmirli Yüzücü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi'ni Geçen İlk Türk Kadını Oldu

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Okyanus Yedilisi adı verilen dünyanın en zorlu yedi kanalından beşini yüzerek geçen ilk Türk kadını Bengisu Avcı'yı başarılı Molokai geçişi sonrasında makamında ağırlayarak tebrik etti.

Okyanus Yedilisi adı verilen dünyanın en zorlu yedi kanalından beşini yüzerek geçen ve uluslararası alanda da ses getiren İzmirli yüzücü Bengisu Avcı, bu başarının mutluluğunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la paylaştı. Başkan Tugay, kalplerinin önümüzdeki yıl Kuzey Kanalı (İskoçya-İrlanda) ve Molaki'yi geçerek seriyi tamamlayacak Bengisu Avcı'yla birlikte atacağını belirterek "Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk kadınının İzmirli olması çok değerli. Bir Cumhuriyet kadınının başarısında yanında olmayı ve son kulaçlarını atıp karaya ayak bastığında onu karşılamayı istiyorum" dedi.

"Kılavuzluk edecek"

İzmir'de spor alanında yapılacak çok işin olduğunu, bu projeleri ise başarılı sporcuların daha da değerli kılacağını belirten Başkan Tugay, "Bengisu Avcı, sadece yedi kanal geçmeyecek. Kendisinden sonra kulaç atacak insanlara da kılavuzluk edecek. Onun deneyimi, yaşadıkları ve fikirleri kendisinden sonra gelecekler için çok önemli. Bengisu Avcı, İzmir'deki spor projelerimin ivme kazanmasına da değerli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

Başkan Tugay'a teşekkür eden Bengisu Avcı ise şunları söyledi: " Birleşmiş Milletler'in küresel amaçları arasında yer alan Sudaki Yaşam için yüzüyorum. İzmir, kilometrelerce uzanan uzun sahil şeridi, mavi bayraklı plajları, festivalleri ile tam bir su sporları kenti. İzmir'in spor projelerini desteklemek benim için de gururu verici olacaktır."

Tarihin en başarılısı

İzmirli ultramaraton yüzücüsü Bengisu Avcı, bugüne kadar Manş Denizi, Cebelitarık, Cook Boğazı, Catalina ve Molokai'yi başarıyla geçti. Molakai'yi geçen ilk Türk yüzücü unvanını taşıyan Bengisu, 12 saat 10 dakikalık derecesiyle Avrupa'nın da en hızlısı oldu. Manş Denizi ve Cebelitarık'ı en hızlı geçen Türk, Catalina ve Molokai'yi geçen ilk Türk kadını unvanlarının sahibi olan İzmirli yüzücü aynı zamanda Manhattan Adası'nı da en hızlı geçen isim olarak Türk açık su yüzme tarihinin en başarılı sporcusu oldu.

Bengisu Avcı eşi ve antrenörü Egor Tropeano'nun da yer aldığı ziyarette Başkan Tugay'a Molokai geçişi sırasında teknede kullandığı özel formayı imzalı olarak hediye etti.