İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK'teki Kadınlara Projelerini Anlattı - Son Dakika
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK'teki Kadınlara Projelerini Anlattı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK\'teki Kadınlara Projelerini Anlattı

İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK'te eğitim gören kadınlara projelerini anlattı. Hürriyet, yeni dönemde İZMEK eğitimlerini geliştirerek, üreten kadınlara yeni satış imkanları sağlayacaklarını belirtti.

05.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:26
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İzmit Belediye Başkanı ve CHP İzmit Belediye Başkan adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Meslek Edindirme Kursları'nda (İZMEK) eğitim gören kadınlara projelerini anlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Mahalle Konağı'nda kursiyerlerle bir araya gelen Hürriyet, kadınların el emeğiyle tasarladığı tekstil ürünlerini inceledi.

Hürriyet, yaptığı konuşmada, yeni dönemde İZMEK eğitimlerini daha da geliştireceklerini, üreten kadınlara yeni satış imkanları sağlayacaklarını belirtti.

Kursiyerlerin istek ve taleplerini dinleyen Hürriyet, "Sizlerin daha iyi koşullarda üretim yapabilmeniz için çalışıyoruz. Yeni dikiş makineleri ve ütüler geldi. Yeni dönemde dikiş makinelerini daha da arttıracağız. Daha fazla satış yapabilmeniz adına kapalı bir alan oluşturacağız. El emeği ürünlerinizi orada satabileceksiniz." ifadelerini kullandı.

Programa, CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Baştürk, meclis üyeliği adayları Muhammet Ertürk, Neslihan Çakır ve Vildan Bacıoğlu Taşkan ile Gündoğdu Mahalle Muhtarı Çetin Ersoy da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK'teki Kadınlara Projelerini Anlattı - Son Dakika

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