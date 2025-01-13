İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği

İzmit Körfezi\'nde Dip Çamuru Temizliği

İzmit Körfezi'nde amfibi araçlarla dip çamuru temizleniyor, su kalitesi artırılıyor.

13.01.2025 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit Körfezi'nde yürütülen temizlik çalışması kapsamında sığ ve kıyı kesimlerdeki dip çamurunun çekilmesi için alınan yüksek kapasiteli amfibi araç, saatte 1000 metreküp çamur çekme özelliğiyle deniz tabanında yürütülen çalışmalara önemli katkı sağlıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi" doğrultusunda 2 Mayıs 2023'ten bu yana İzmit Körfezi'nin doğu yakasında dip çamuru temizliği yapılıyor.

3 etaplı projenin 1. etabında 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlendi. Çalışmalar kapsamında geminin giremediği sığ ve kıyı kesimdeki çamurun temizlenmesi amacıyla saatte 1000 metreküp çamur çekme kapasitesine sahip amfibi araç hizmete alındı.

Yeni nesil amfibi araç, hem karada hem de suda çalışabilme özelliğiyle sığ bölgelerdeki çamurun hızlı ve etkili bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.

Kıyı şeridindeki temizlik çalışmalarıyla su kalitesi artırılarak ekosisteme olumlu katkı sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, AA muhabirine, 3 etaplı projenin 1. etabının tamamlandığını, toplam 468 hektarlık alandan 125 hektarının bu aşamada çamurdan temizlendiğini söyledi.

Alanda toplam 3,8 milyon metreküp, yani 8 milyon ton kadar bir çamurun bulunduğunu anlatan Önem, bu çamurun da 1,1 milyonunu 1. etapta temizlediklerini aktardı.

Önem, 66 bin kamyon çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırıldığını belirterek, "Geotekstil tüpler kullanıyoruz. Projemizde toplam 3 bin 500 tane geotekstil tüp vardı. Bunların 1100 tanesini 1. etapta doldurduğumuzu, kullandığımızı söyleyebilirim. Bu çalışmaların deniz ekosistemine olan etkileri bizim için çok önemli." dedi.

Bu aşamada İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'yle çalışma yürüttüklerini anlatan Önem, su kalitesi ve biyoçeşitlilik izleme çalışmasının, çamurun çekilmesiyle de devam ettiğini ve bölgedeki biyoçeşitlilikte ciddi gelişme ve iyileşme beklediklerini kaydetti.

"Sıfır noktasından 15 metre derinliğe kadar çalışma yapmamız gerekiyor"

Önem, 2025'in başında başlayan 2. etabın 2026 sonunda tamamlanacağını aktararak, 2. etapta da 1 milyon metreküpün üzerinde çamurun deniz ekosisteminden uzaklaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Deniz dibinden vakumlu sistemle çekilmesinde kullanılan geminin yanına yeni ekipmanlar getirdiklerine değinen Önem, şunları söyledi:

"Çamuru karaya çıkarıyoruz, deniz dibinden alıp gemilerle tekrar denize dökmüyoruz. Deniz ekosistemi bizim için çok önemli. Gemimizin 3 bin metreküp saatlik gücü var. Öyle bir basınçla çamuru çekebiliyor. İlave olarak amfibi araç projemize dahil oldu. Bu aracın özelliği, sığ bölgelerde çalışıyor olabilmesi ve sığ bölgelere girmesi için de hem karada yürüyebilen hem de denizde hareket edebilen özelliğe sahip amfibi araç. Yaklaşık 1000 metreküp çamuru çekebiliyor. O yüzden bu projeye katkısı çok önemli."

Önem, ayrıca İzmit Körfezi'ni TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'yle izlediklerini ve deniz çöpleriyle mücadele ettiklerini anlattı.

Projenin hedeflerine değinen Önem, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın da en büyük çevre projesiyle hedefimiz, İzmit Körfezi'ni sağlıklı deniz ekosistemine ulaştırmak. Büyük gemimiz belirli derinliklerde çalışma yapabiliyor. O yüzden bu araçlar çok önemli. Bu aracın bizim portföyümüze katılması, projeye destek olması kıymetli. Çünkü o dip ve bucakta kalan çamuru, bu araçla rahatlıkla temizleyebileceğiz. Sıfır noktasından 15 metre derinliğe kadar çalışma yapmamız gerekiyor. Kıyı alanlara diğer araçlar giremediği için bu amfibi araç bize ciddi katkı sağlayacak."

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:59. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde Dip Çamuru Temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.