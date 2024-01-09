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İzmit Körfezi'nde Rüzgarın Etkisiyle Sahil Otoparkı Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde Rüzgarın Etkisiyle Sahil Otoparkı Sular Altında Kaldı

İzmit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle sahil otoparkının bir bölümü sular altında kaldı. Belediye ekipleri önlem amacıyla otoparkı dubalarla kapattı. Ayrıca kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapılarak vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

İzmit Körfezi\'nde Rüzgarın Etkisiyle Sahil Otoparkı Sular Altında Kaldı
09.01.2024 - 17:35,
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İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle sahil otoparkının bir bölümü sular altında kaldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi, Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkının bir kısmında su birikti.

Belediye ekipleri önlem amacıyla dubalarla otoparkın bir bölümünü geçişlere kapattı.

Öte yandan kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapılırken, vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde Rüzgarın Etkisiyle Sahil Otoparkı Sular Altında Kaldı - Son Dakika
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