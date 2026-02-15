İzmit'te 200 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 şüphelinin üzerinden 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, şüphe üzerine Y.İ, D.H.Y, Y.C.G. ve Ç.Ö'yi durdurarak kontrol etti.
Şüphelilerin üzerinde üç parça halinde 200 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
