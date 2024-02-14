İzmit\'te çıkan yangında 1\'i bebek 9 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ'nin İzmit ilçesindeki 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangında 1'i bebek, 9 kişi dumandan etkilendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi Ünlü Pınar Caddesi'ndeki bir sitede sabaha karşı 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevler tüm binayı sararken, dumandan etkilenen 1'i bebek, 9 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı 9 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, dairede zarar oluştu.
'İÇERİDE KİMSE VAR MI?'
Bu arada, yangın sırasında sitedekilerin birbirlerini bağırarak uyandırmaya çalıştığı, 'Binanızda yangın var çıkın', 'İçeride kimse var mı?' diye bağırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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