Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaçlık ve makilik alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Yeni Mahalle mevkisindeki ağaçlık ve makilik alanda yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeyi yoğun duman kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Ağaçlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
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