İzmit\'te Atatürk\'e hakaret videosu paylaştığı iddiasıyla şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmit'te Atatürk'e hakaret videosu paylaştığı iddiasıyla şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheliyi İzmit'te yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, İzmit Kent Meydanı'ndaki büst önünde çektiği videoyu sanal medyada paylaşmıştı.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen M.A.D. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Kent Meydanı'ndaki büsü önünde Atatürk'e hakaret ederek çektiği videoyu sanal medyada paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu M.A.D. isimli şüpheli, adresi tespit edilerek yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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