İzmit'te Atatürk'e hakaret videosu paylaştığı iddiasıyla şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmit'te Atatürk'e hakaret videosu paylaştığı iddiasıyla şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmit\'te Atatürk\'e hakaret videosu paylaştığı iddiasıyla şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheliyi İzmit'te yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, İzmit Kent Meydanı'ndaki büst önünde çektiği videoyu sanal medyada paylaşmıştı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen M.A.D. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit Kent Meydanı'ndaki büsü önünde Atatürk'e hakaret ederek çektiği videoyu sanal medyada paylaşan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu M.A.D. isimli şüpheli, adresi tespit edilerek yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk3. SayfaKocaeliGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te Atatürk'e hakaret videosu paylaştığı iddiasıyla şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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