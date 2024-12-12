İzmit'te Çatı Katında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmit'te Çatı Katında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 40 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz bilinmiyor ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

12.12.2024 00:19
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1) ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakikalık müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında çıktı. Çatı katında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, yaklaşık 40 dakikalık müdahale sonucu söndürüldü. Çatı katı kullanılmaz hale gelirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmit'te Çatı Katında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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