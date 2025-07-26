İzmit\'te Çatı Katında Yangın: 2 Kişi Kurtarıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Çatı katında mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Yangın, sabah saatlerinde Kuruçeşme Doğan Mahallesi İsmail Özen Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Duman binayı sararken, apartmanda oturanlar dışarı çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, çatıda mahsur kalan 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 1 kişiye ayakta müdahale edildi. Çalışmalar sonucu söndürülen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.