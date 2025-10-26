İzmit'te Çay Ocağında Silahlı Saldırı - Son Dakika
İzmit'te Çay Ocağında Silahlı Saldırı

İzmit\'te Çay Ocağında Silahlı Saldırı
26.10.2025 01:49
Bir kişi çay ocağında tabancayla vuruldu, saldırgan kaçtı, polis arıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çay ocağında oturan 1 kişinin tabancayla vurularak yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki çay ocağında meydana geldi. İçeri giren kimliği belirsiz şüpheli belindeki tabancayı çıkartıp, çay ocağında oturan bir kişiye yakın mesafeden ateş açtı. Kurşunun isabet ettiği kişi yere yığıldı.

ELİNDEKİ SİLAHI ALMAYA ÇALIŞTILAR

Aynı masada oturanlar müdahale ederek, saldırganın elindeki tabancayı almaya çalıştı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli kaçtı. Yaralı, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı çay ocağının güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:06
İzmit'te Çay Ocağında Silahlı Saldırı
