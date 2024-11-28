İzmit\'te Elektrik Sobası Yangın Çıkardı, İtfaiye Kediyi ve Köpeği Kurtardı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında evde mahsur kalan kedi ve köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İzmit ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi Öğretmen Mehmet Sorgun Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Metin P.'ye ait evde elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın yıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaptığı çalışma ile yangını kontrol altına alıp, evde mahsur kalan kedi ve köpeği de kurtardı. Yangın nedeniyle evde hasar meydana gelirken, kedi ve köpeğin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),