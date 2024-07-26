İzmit'te firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
"Kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti yapma" suçlarından hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A, İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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