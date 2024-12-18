İzmit\'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Gökmavi Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle tesiste küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),