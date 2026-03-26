İzmit'te Hızla İnen Araç Kapıyı Kırdı

26.03.2026 20:39
İzmit'te kontrolden çıkan otomobil, bir sitenin kapısını kırarak bahçeye girdi ve 3 araca çarptı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yokuştan hızla inen otomobilin, bir sitenin demir kapısını çarparak kırdığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yokuş aşağı hızla indiği sırada kontrolden çıkarak bir sitenin demir kapısına çarptı. Kapıyı kırarak site bahçesine giren otomobil, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra Altıncıoğlu Caddesi'ne savruldu. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen park halindeki otomobillerden biri ise caddeye devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin yokuştan hızla indiği, sitenin demir kapısına çarptığı ve kırılan kapının savrulduğu anlar alıyor.

HABER: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

