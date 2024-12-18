İzmit\'te İşçi Yüksekten Düştü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yüksekten düşen işçi ağır yaralandı.
Sanayi Mahallesi 9. Cadde'de bulunan otomotiv firmasının çatısında çalışan O.H. dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten zemine düştü.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan O.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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