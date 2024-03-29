İzmit'te kafeteryada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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İzmit'te kafeteryada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İzmit\'te kafeteryada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir kafeteryada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi. Sekapark'ta bulunan kafeteryanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen 2 kişi sağlık personeli tarafından ayakta tedavi edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kafeteryada hasar meydana geldi.

29.03.2024 14:37
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafeteryada çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi ayakta tedavi edildi.

Sekapark'ta bulunan bir kafeteryanın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA

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