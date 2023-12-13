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İzmit'te köfteciye silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmit'te köfteciye silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir köftecide çıkan silahlı kavgada yaralanan iş yeri sahibi Hakan S'yi arayan şüpheli B.G. polis tarafından yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmit\'te köfteciye silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı
13.12.2023 - 17:47,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde köftecinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tepecik Mahallesi'ndeki bir köftecide dün iş yeri sahibi Hakan S'nin çıkan silahlı kavgada yaralanmasına ilişkin aranan zanlı B.G. polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tepecik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iş yeri sahibi Hakan S. (55) ile B.G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda işletme sahibi pompalı tüfekle bacağından yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Olay, Polisiye, Adliye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit'te köfteciye silahlı saldırı: Şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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