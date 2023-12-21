İzmit\'te öğrencilere Togg tanıtıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde öğrencilere, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Türkiye'nin yerli otomobili Togg tanıtıldı.

Yarbay Refik Cesur İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda okulun bahçesine getirilen Togg, öğrenciler tarafından incelendi.

Etkinlikte öğrenciler, Togg'la fotoğraf çektirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, "Togg'u öğrencilerimizle buluşturduk. Geniş katılımla Yerli Malı Haftasını kutlamış olduk. Bu arada büyük emek veren ve hazırlanan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Okul müdürü Oğuz Demirci de öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük özveriyle programın hazırlandığını kaydetti.

Türkiye'nin kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade eden Demirci, "Gurur duyduğumuz Togg'u okul bahçemizde sergileyip, milli gururu öğrencilerimizle bir kere daha yaşadık." dedi.