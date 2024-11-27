İzmit'te Silahlı Kavga Davasında Cezalar Açıklandı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Ertaş Ö. ile avukatlar hazır bulundu.

Söz verilen sanık Ertaş Ö, önceki savunmalarını tekrar etti.

Ertaş Ö'nün avukatı da esas hakkındaki mütalaaya karşı hazırladığı yazılı savunmayı mahkemeye sundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Ertaş Ö'yü maktul Tarık Tanaç'ı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırdı.

Ayrıca sanığa, S.T'ye karşı "öldürmeye teşebbüs suçundan 9 yıl, A.T, V.T. ve Y.T'yi "kasten yaralama" suçundan da 5 yıl 22 gün hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Tutuksuz sanıklardan S.Ö'yü, A.T, V.T, Y.T. ve T.T'ye karşı "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 3 ay, E.Ö'yü de A.T. ve V.T'yi "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 ay hapse çarptıran mahkeme heyeti, diğer tutuksuz sanık Y.Ö'nün ise A.T, V.T. ve Y.T'yi "kasten yaralama" suçundan 9 yıl hapsine karar verdi.

Katılan sanıklar T.T, Y.T. ve V.T'ye, sanık S.Ö'yü "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı 5 ay 18 gün, V.T'ye de S.Ö'ye karşı işlediği "mala zarar verme" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 24 Şubat 2022'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Tarık Tanaç hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, daha önceki duruşmalarda 4 zanlıdan 3'ünün tahliyesine karar verilmişti.