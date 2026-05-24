İzmit'te Silahlı Saldırı: Geylani Yenigün Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İzmit'te Silahlı Saldırı: Geylani Yenigün Hayatını Kaybetti

24.05.2026 14:56
Geylani Yenigün, arkadaşının saldırısında hayatını kaybetti. Cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arkadaşının silahlı saldırısında hayatını kaybeden iş insanının cenazesi toprağa verildi.

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evinde dün arkadaşı Uğur Öz tarafından silahla öldürülen iş insanı ve MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Geylani Yenigün için Fevziye Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende, Yenigün'ün yakınları taziyeleri kabul etti.

Yenigün'ün cenazesi, burada kılınan namazın ardından Bağçeşme Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Yenigün'ün yakınlarının yanı sıra MHP İl Başkanı Kamil Akın, BBP İl Başkanı Metehan Küpçü, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evinde dün, iş insanı Geylani Yenigün ile buraya gelen arkadaşı Uğur Öz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Öz, tabancayla Yenigün'e ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etmişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yenigün ile Öz'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

