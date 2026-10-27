İzmit\'te tramvayın altında kalan kadın kurtarıldı, biri ağır 2 yaya yaralandı

İzmit'te tramvayın altında kalan kadın kurtarıldı, biri ağır 2 yaya yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde 2 kadın yayaya çarptı. Tramvayın altında kalan bir kadın kurtarıldı, biri ağır 2 yaralı hastaneye kaldırıldı; seferler normale döndü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarpması sonucu biri ağır 2 yaya yaralandı.
Otogar- Kuruçeşme seferini yapan tramvay, Milli İrade Meydanı Anıtpark mevkisinde 2 kadın yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tramvayın altında kalan bir kadın, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan tramvay seferleri, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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