İzmit\'te tramvayın çarptığı iki yaya yaralandı, Nesime Sert\'in durumu ağır

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tramvayın çarptığı Aysel Kene ile Nesime Sert yaralandı. Yaralılardan Sert'in durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, öğle saatlerinde İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı tramvay durağı yakınlarında meydana geldi. Aysel Kene ve Nesime Sert, tramvay hattından yolun karşısına geçmek istedi. Ancak bu sırada 2 yayaya tramvay çarptı. Kene ile Sert tramvayın altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Aysel Kene'nin ayağından yaralandığı, Nesime Sert'in ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.