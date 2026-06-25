İzmit'teki Trafik Kazası Şüphelileri Gaziantep'te Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin Gaziantep'te yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 19 Haziran'da Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda H.Ö'ye araç ile çarparak ölümüne sebep olan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ile Gaziantep Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda S.T.S ve T.S. Gaziantep'te yakalandı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.