İzmit'teki Trafik Kazasında Cezalar Açıklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Gökhan K, İsmail O, tutuksuz sanık Sıla A. ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen maktul Muhammet Ali Kaan'ın annesi Tezcan Tezgel, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Maktul Ayber Erkut'un annesi Fatma Şennur Erkut da oğlunun ölümünün ardından eşinin de olaydan etkilenerek hayatını kaybettiğini söyleyerek, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ederek, tahliye ve beraatlerini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İsmail O. ve Gökhan K'ye "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9'ar yıl hapis, tutuksuz Sıla A'ya ise aynı suçtan 4 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, İsmail O. ve Gökhan K'nin 2 yıl 6'şar ay, Sıla A'nın da 1 yıl ehliyetlerinin geri alınmasına karar verdi.

Duruşma sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Tezcan Tezgel, ölen oğlu dışında hiç kimsesinin olmadığını belirterek, "Ablam oğlumun vefatına dayanamayarak kalp krizi geçirip vefat etti. Ayber'in babası da 3 defa felç ve kalp krizi geçirdi. O da buna dayanamadı, öldü. Benim halim zaten ortada, tedavi görüyorum. Aklımı oynatmak üzereyim. Bir anne olarak verilen cezalar benim açımdan yeterli değil. Aslan gibi 2 çocuk, suçu yokken ölüp gittiler." diye konuştu.

Olay

İzmit'te 20 Haziran 2024'te D-130 kara yolu Ömer Türkçakal Bulvarı'nda seyreden Gökhan K. idaresindeki 41 GK 691 plakalı cip, İsmail O'nun yönetimindeki 81 ACC 964 plakalı otomobilin arkasında ilerleyen Sıla A'nın kullandığı 41 ACR 774 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkmış ve kaldırımdaki Muhammet Ali Kraan (24) ile Ayber Erkut'a (21) çarpmıştı.

Kazada Kraan ve Erkut olay yerinde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan sürücülerden Gökhan K. ve İsmail O. tutuklanmıştı.