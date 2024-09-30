İznik Gölü\'nde Flamingo Şöleni

Güncel

Mansur Yavaş\'tan adaylıkla ilgili çarpıcı çıkış! İlk defa bu kadar net konuştu

Flamingolardan İznik Gölü'nde görsel şölen

BURSA - Göç yolunda olan flamingolar, İznik Gölü Orhangazi sahilinde konakladı. Flamingolar İznik Gölü'nde görsel şölen oluşturdu.

Su ve kıyı kuşu türlerinin göç yolu üzerindeki önemli duraklardan olan alan, göçmen kuşların beslenme ve barınma ihtiyaçları açısından ayrı önem taşıyor. Flamingoların kışlama noktası konumunda bulunan koruma altındaki sulak alan, gün batımında da ayrı bir görsel şölen sunuyor. Göç yolunda olan flamingolar ise İznik Gölü Orhangazi sahilinde görüntülendi. Pembe ve beyaz renkleri ile göl sahilinde konaklayan flamingolar eşsiz bir görüntü ortaya çıkardı. Vatandaşlar cep telefonları ile flamingoları görüntüledi.