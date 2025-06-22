İznik Gölü\'nde Kaybolan İki Çocuğun Cansız Bedeni Bulundu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaybolan iki kuzeninin cansız bedeni, İznik Gölü'nde bulundu.

Aileleriyle İznik Gölü Orhangazi Sahili'ne piknik yapmaya giden A.B.Y. (9) ve Y.Ç. (8) bir süre sonra gözden kayboldu.

Çocukların terliklerinin sahilde bulunması üzerine aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan dalgıç polisler, botla göl ve kıyısında arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu kaybolan çocukların cansız bedeni, göldeki su toplama kanalında bulundu.

Sudan çıkarılan cansız bedenler, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.