Bursa'da "İznik Gölü'nün Değeri, Bugünü ve Geleceği" temasıyla düzenlenen "İznik Gölü Sempozyumu" başladı.

Orhangazi Kültür Merkezi'nde, İznik Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir yönetimi için bilimsel çözümler üretilmesi amacıyla düzenlenen sempozyuma, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, açılış öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, İznik Gölü'nün Türkiye'nin en önemli göllerinden olduğunu söyledi.

Sempozyum sonucunda İznik Gölü'nün sürdürülebilir kullanımı, göldeki kalite yönetimi ve gölün geleceğiyle ilgili önemli kararlar alınmasının hedeflendiğini belirten Albay, "Sapanca Gölü, İznik Gölü, Manyas Gölü, Marmara Bölgesi'ne değer katan göller ama İznik Gölü çok fazla örselendi. Tarımsal faaliyetler, aşırı su çekimleriyle gerçekten çok fazla örseledik. Artık bunun bir şekilde bilimsel platformda ortaya konulması gerekiyordu." dedi.

Albay, Türkiye'nin bu yıl çok güzel yağış aldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Fakat su yönetiminde artık şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Suyu çok kötü kullanıyoruz, aşırı harcıyoruz, aşırı su çekimleri yapıyoruz. Tarımda çok fazla vahşi sulamada kullanıyoruz. Sanayide halen birinci sınıf suyu kullanıyoruz. Yani her yıl bahar aylarında yağmurlar bu kadar cömert olmaz. Dolayısıyla biraz artık ciddi bir şekilde, su yönetimini bilimsel temellere dayanan şekilde ele almamız lazım çünkü hakikaten bu sene yağmur aldık ama her sene böyle olmayacak."

Suyun artık bir "nimet" gibi görülmesi gerektiğini dile getiren Albay, kamuda ve özel sektörde de tasarrufa gidilmesi gerektiğini söyledi.

Albay, tatlı su kaynaklarının azaldığına dikkati çekerek, "Gelecek yıllarda daha fazla sorun yaşayacağız. Denizden artık o konuda da faydalanmamız lazım. Denizden arıtıma gitmemiz lazım ama en önemlisi tasarruf. Çok küçümsüyor insanlar ama artık diş fırçalarken, tıraş olurken, banyo yaparken, evlerimizde kullanırken çok dikkat etmemiz lazım. Gerçekten buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

"İznik Gölü'nün sesi bu sempozyumla daha güçlü duyulsun"

Sempozyumun açılışında konuşan Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da Türkiye'nin en kıymetli doğal miraslarından İznik Gölü için ortak irade ortaya koymak üzere bir araya geldiklerini belirtti.

İznik Gölü'nün sadece bir su kaynağı olmadığını vurgulayan Aydın, "Bu kadim göl, tarih boyunca medeniyetlere hayat vermiş, bereketli toprakları beslemiş, kültürümüze, hatıralarımıza ve şehir kimliğimize değer katmış büyük bir emanettir. Hepimiz biliyoruz ki son yıllarda iklim değişikliği, kuraklık, bilinçsiz su kullanımı, tarımsal ve sanayi kaynaklı baskılar, su kaynaklarımız ve ekolojik denge üzerinde ciddi etkiler oluşturmaktadır." dedi.

Aydın, İznik Gölü'ndeki seviye değişimleri ve çevresel risklerin artık yalnızca yerel bir sorun değil, bilimsel, kurumsal ve toplumsal işbirliği gerektiren ortak bir gelecek meselesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle İznik Gölü Sempozyumu'nu son derece kıymetli buluyorum. Burada su yönetiminden hidrolojiye, biyoçeşitlilikten iklim değişikliğine, tarımsal kullanımdan sanayi baskısına, hukuki çerçeveden turizm potansiyeline kadar birçok başlık bilimsel bir bakış açısıyla ele alınacak. İnanıyorum ki bu sempozyum, yalnızca sorunların konuşulduğu bir toplantı olarak kalmayacak, uygulanabilir kararların, somut adımların ve kalıcı işbirliklerinin de başlangıcı olacaktır. Dileğimiz odur ki İznik Gölü'nün sesi bu sempozyumla daha güçlü duyulsun. Burada ortaya konulacak bilimsel veriler, görüşler ve öneriler kurumlarımızın çalışmalarıyla birleşsin, uygulanabilir projelere dönüşsün ve gölümüzün geleceği adına güçlü bir yol haritası oluştursun."

Konuşmaların ardından sempozyumun birinci oturumunda "İznik Gölü'nün Yapısı, Hidrolojk Dengesi ve İznik Gölü'nün Geleceği ile İlgili Yatırımlar", "Ulusal Öneme Haiz İznik Gölü Sulak Alanı", "İznik Gölü Su Kalitesinin Zamana Bağlı Değişimi ve Mevcut Durumu" ile "İklim Değişikliğinin Göl Seviyesi Üzerine Etkileri" başlıklı konular ele alındı.

Sempozyumun açılışına, Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İznik Kaymakamı Arif Karaman, İznik Belediye Başkan Vekili Zeliha Peşte, oda başkanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri, idari amirler ile vatandaşlar katıldı.

Alanında uzman akademisyen ve yöneticilerin konuşacağı sempozyum, yarın sona erecek.