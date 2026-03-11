İznik'te Bisiklet Sürücüsü Kaza Kurbanı

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü Ahmet Fidan (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından bir vatandaşın Fidan'a kalp masajı yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İznik ilçesi Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. G.A. yönetimindeki 16 AOF 202 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Fidan ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde bulunan bir vatandaş ise kalbinin durduğu düşüncesiyle sağlık ekipleri gelene kadar Fidan'a kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fidan, ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Fidan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Semih TÜRKER Kamera: İZNİK (Bursa),