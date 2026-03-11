İznik'te Bisikletliye Otomobil Çarptı - Son Dakika
İznik'te Bisikletliye Otomobil Çarptı

11.03.2026 23:16
Otomobilin çarptığı 63 yaşındaki Ahmet Fidan hayatını kaybetti. Soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi.

İznik Devlet Hastanesi yakınlarında, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 16 AOF 202 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle ilerleyen Ahmet Fidan'a (63) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ahmet Fidan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fidan, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: AA

Ahmet Fidan, Otomobil, Güvenlik, Güncel, Bursa, İznik, Son Dakika

00:12
