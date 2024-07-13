İznik\'te çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

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BURSA'nın İznik ilçesinde 2 katlı ev, bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İznik ilçesi Yeni Mahalle'de, Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı evde, saat 06.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Sava, tedirginlikle evden çıkarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliğini sağladı. Yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu, çevre binalara sıçramadan söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. İznik Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturmaya başladı.