İznik\'te domates yüklü kamyon otomobile çarpıp devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti

BURSA'nın İznik ilçesinde viraja hızlı giren kamyon, yol kenarında park halindeki otomobile çarpıp devrildi. Yan yatarak sürüklenip, bariyerlere çarpan kamyonda sıkışan sürücü yaralandı, yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün viraja hızlı girdiği 07 TCA 07 plakalı domates yüklü kamyon, içindeki 4 kişinin çeşmeden su içmek için indiği, yol kenarında park halinde bulunan 59 ABK 976 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Yan yatarak sürüklenen kamyon bariyerlere çarparken, sürücü ile yanındaki kişi kabinde sıkıştı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı, yanındaki kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.