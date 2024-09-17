İznik'te Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı

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Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçeye bağlı kırsal İnikli Mahallesi'nde A.T. (48) idaresindeki 16 AKA 403 plakalı kamyonet ile U.A'nın (23) kullandığı 16 BCB 768 plakalı otomobil çarpıştı.

Kavşakta yaşanan kazada, çarpışmanın etkisiyle tarlaya savrulan otomobildeki sürücü U.A. ile E.A. (23) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki müdahalelerin ardından İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, ayrı yollardan kavşağa giren iki aracın çarpıştığı, daha sonra otomobilin tarlaya savrulduğu görülüyor.