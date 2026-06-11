İznik'te Kaza: Motosikletle Çarpışma - Son Dakika
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İznik'te Kaza: Motosikletle Çarpışma

İznik\'te Kaza: Motosikletle Çarpışma
11.06.2026 21:43
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Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, 2 kişi yaralandı, hayati tehlike yok.

BURSA'nın İznik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Selçuk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. H.İ. idaresindeki 16 SOB 96 plakalı otomobil ile T.K. yönetimindeki 16 BIT 548 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü T.K. ile yolcu olarak bulunan Z.A yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü T.K., ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İznik, Bursa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik'te Kaza: Motosikletle Çarpışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zeliha Altun Zeliha Altun:
    offf umarım çabuk iyileşirler ya komşunun kardeşinin arkadaşı da aynı durumdaydı geçen ay aynen böyle bir kaza yapıp hastaneye kaldırılmıştı çok korkmuştuk o zaman 0 0 Yanıtla
  • Nihat Berkay Kurt Nihat Berkay Kurt:
    trafikte kurallara uyulsaydı böyle şeyler olmazdı laik bir devlette bu işler düzene konurdu 0 0 Yanıtla
  • Serkan Yakatarla Serkan Yakatarla:
    yahu bunlar her gün oluyo artık İznik'te bu tür kazalar bitmio hiç bu kadarı olmuştu daha önce de aynı yerde mi oldu bu kaza 0 0 Yanıtla
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