İznik'te Makilik Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa'nın İznik ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan makilik yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.