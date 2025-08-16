İznik'te Makilik Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
İznik'te Makilik Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

16.08.2025 12:47
Bursa'nın İznik ilçesinde çıkan makilik yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan makilik yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda dün henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

