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İznik'te otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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İznik'te otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Sürücü yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

İznik\'te otomobil elektrik direğine çarptı: Sürücü yaralandı
28.12.2023 - 09:25,
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Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Olcay A. idaresindeki 16 BGK 470 plakalı otomobil, İznik- Yenişehir kara yolu Darka mevkisinde kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi.

Sürücünün yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İznik Devlet Hastanesine kaldırılan Olcay A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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