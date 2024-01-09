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İznik'te tarihi eser operasyonu: 153 sikke ve 116 parça tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika
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İznik'te tarihi eser operasyonu: 153 sikke ve 116 parça tarihi obje ele geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, İbrahim Y. ve Veysel G. isimli şüphelilerin evlerinde Roma ve Osmanlı dönemine ait 153 sikke ile 116 parça tarihi obje ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

İznik\'te tarihi eser operasyonu: 153 sikke ve 116 parça tarihi obje ele geçirildi
09.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:07
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BURSA'nın İznik ilçesinde jandarmanın alıcı gibi davranıp düzenlediği operasyonda Roma ve Osmanlı dönemine ait 153 sikke ile 116 parça tarihi obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan Planlı İstihbarat Faaliyeti (PİF) kapsamında yapılan çalışmalarda İbrahim Y.'nin (41), Çamoluk Mahallesi'nde bulunan bir evde sakladığı tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı. Fiziki ve teknik takibin ardından jandarma, alıcı gibi şüpheli İbrahim Y. ile iletişime geçti. Aynı mahallede yaşayan Veysel G.'nin (41) de tarihi eser satışı yaptığını belirleyen ekipler, sabah saatlerinde 2 şüphelinin evine operasyon düzenledi. Şüpheliler gözaltına alındı. İbrahim Y.'nin evinde yapılan aramada Roma-Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 153 sikke ile aynı dönemlere ait 116 parça tarihi obje ele geçirildi. Veysel G.'nin evinde ise el dedektörü ile kurusıkı tabanca bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İznik'te tarihi eser operasyonu: 153 sikke ve 116 parça tarihi obje ele geçirildi - Son Dakika
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