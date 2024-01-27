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İznik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İznik'te seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki bir tırın kupa bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay yerine sevk edilen ekipler, tırın ön tarafını saran alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İznik\'te seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü
27.01.2024 - 12:37,
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Bursa'nın İznik ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İznik-Gemlik kara yolunun kırsal Müşküle Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken bir tırın kupa bölümünde henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtan inen sürücüsünün durumu bildirmesi üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı İznik ve Orhangazi istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tırın ön tarafını saran alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Tırın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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