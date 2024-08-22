İznik\'te Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

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Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Göllüce Mahallesi'nde Ş.A'nın (25) evinde kenevir yetiştirildiği bilgisini aldı.

Bu adrese operasyon düzenleyen ekipler, bahçede ekili 149 kök kenevir bitkisini tespit etti. Ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere muhafazaya alındı.

Gözaltına alınarak jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.