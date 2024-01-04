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İznik'te yakalanan 7 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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İznik'te yakalanan 7 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda bulunan bir yabancı uyruklunun ifadesi üzerine yapılan aramalarda 6 düzensiz göçmen daha yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 7 yabancı uyruklunun işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

İznik\'te yakalanan 7 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı
04.01.2024 - 14:27,
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Bursa'nın İznik ilçesinde yakalanan 7 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

İznik Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çakırca Mahallesi'nde sazlık alanda bulunan bir yabancı uyruklunun bilgilerini sorguladı.

Bu kişinin ifadesinde, yanında 3 kişinin daha bulunduğunu söylemesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri yönlendirildi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma, polis, AKUT Arama Kurtarma Derneğine bağlı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık görevlileri bölgede çalışma yürüttü.

İz takip köpeği ve dron da kullanılan aramalar sırasında söz konusu kişinin yanıltıcı ifade verdiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ilçe merkezinde bazı adreslere operasyon gerçekleştirilerek 6 düzensiz göçmen daha yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 7 yabancı uyruklunun, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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