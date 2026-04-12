İznik'te Yaşlı Kadın Kurtarıldı
İznik'te Yaşlı Kadın Kurtarıldı

İznik\'te Yaşlı Kadın Kurtarıldı
12.04.2026 19:59
Bursa'nın İznik ilçesinde 72 yaşındaki kadın, evinde düşüp bacağını kırarak kurtarıldı.

BURSA'nın İznik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde düşüp bacağını kırarak mahsur kalan M.U. (72) isimli kadın, sepetli merdivenle balkondan eve giren itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Selçuk Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan M.U.'nun kapıyı açmamasından şüphelenen komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine saat 01.00 sıralarında adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı yine açılmayınca, itfaiye ekipleri sepetli merdivenle 3'üncü kattaki daireye ulaştı. Balkon kapısından içeri giren ekipler, M.U.'yu baygın halde yerde yatarken buldu. Düşen ve bacağında kırık olduğu tespit edilen kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Bursa, İznik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İznik'te Yaşlı Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: İznik'te Yaşlı Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Advertisement
