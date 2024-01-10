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İznik'te 400 litre zeytinyağı çalındı, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İznik'te 400 litre zeytinyağı çalındı, 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir iş yerinin deposundan çalınan 400 litre zeytinyağına ilişkin yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 125 litre zeytinyağı ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İznik\'te 400 litre zeytinyağı çalındı, 3 şüpheli yakalandı
10.01.2024 - 18:40,  Güncelleme: 18:42
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BURSA'nın İznik ilçesinde, bir iş yerinin deposundan 400 litre zeytinyağı çalan 3 şüpheli yakalanıp, 2'si tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise 125 litre zeytinyağı ele geçirildi.

?Olay, gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir depoda meydana geldi. Sabah depoya gelen iş yeri sahibi, 400 litre zeytinyağının yerinde olmadığını fark etti. Yağların çalındığı fark eden iş yeri sahibinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bunun üzerine harekete geçen İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, zeytinyağlarını çaldıklarını tespit ettiği şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi. Operasyonda 125 litre yağ ele geçirilirken, çok sayıda suç kaydı bulunan ve yakalama kararı olan Emirhan Palabıyık, Şükrü Arda Kılıç ve M.K., gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Emirhan Palabıyık ile Şükrü Arda Kılıç tutuklanırken, M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen 125 litre zeytinyağı ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İznik'te 400 litre zeytinyağı çalındı, 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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