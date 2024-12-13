İZOT, Buca'da Otizm Farkındalık Konseri Düzenledi - Son Dakika
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İZOT, Buca'da Otizm Farkındalık Konseri Düzenledi

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Dünyada otizmli bireylerden oluşan en büyük orkestra olan İZOT, Buca’da gerçekleştirdiği konserde izleyenleri etkiledi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, otizmli bireylerin desteklenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

13.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:30
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(İZMİR)- Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan İZOT, Buca'da verdiği konserde izleyenleri büyüledi. Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, koşulsuz sevgi ve emekle engelleri aşan otizmli bireyler ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Otizmli bireylere destek olmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) tarafından gerçekleştirilen Otizm Farkındalık Konseri'ne ev sahipliği yaptı. Buca Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu'nda düzenlenen konsere Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Türkiye Otizm Konfederasyonu ve ODER Otizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Güngör ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Orkestranın çalışmaları çok kıymetli"

Konserden önce konuşma yapan Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, İZOT'un çalışmalarını çok kıymetli bulduğunu ifade ederek, "Bu oluşumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kıymetli şeflerimiz ve müzik eğitmenlerimizin özverili çalışmaları için onları kutluyorum. Otizmli bireylerin potansiyelini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmak için elimizden geleni yapmalı, onlara destek olmalı ve toplum içinde daha görünür olmalarını sağlamalıyız. Bu konser, bu amaca hizmet eden önemli bir adım" dedi.

Başkan Görkem Duman, koşulsuz sevgi ve emekle engelleri aşan otizmli bireyler ile fedakar ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını da sözlerine ekledi.

Daha sonra, Şef Dr. Orçun Berrakçay ve Şef Şefika Yurga yönetiminde gerçekleşen konserde, güncel parçalardan klasik parçalara uzanan eşsiz bir seçki konukların beğenisine sunuldu. Konserin sonunda orkestra ayakta alkışlanırken Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Şef Berrakçay ve Şef Yurga'ya plaket takdim etti. ODER Başkanı Ergin Güngör ise kendilerine verdiği desteklerden ötürü Başkan Görkem Duman'a teşekkür plaketi sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İZOT, Buca'da Otizm Farkındalık Konseri Düzenledi - Son Dakika

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