İZSU, Bergama'da taşkın riskine karşı 10 milyonluk altyapı yatırımıyla yeni hat döşüyor - Son Dakika
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İZSU, Bergama'da taşkın riskine karşı 10 milyonluk altyapı yatırımıyla yeni hat döşüyor

İZSU, Bergama\'da taşkın riskine karşı 10 milyonluk altyapı yatırımıyla yeni hat döşüyor
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İZSU, Bergama ilçe merkezinde taşkın riskini azaltmak için yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla 300 metrelik yeni yağmur suyu hattı döşüyor ve 600 metrelik içme suyu hattını yeniliyor.

(İZMİR) - İZSU Genel Müdürlüğü, Bergama ilçe merkezinde taşkın riskine karşı yaklaşık 10 milyon liralık altyapı çalışması yürütüyor. Kurumun öz kaynakları ve ekipleriyle sürdürülen çalışma kapsamında 300 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı yapılırken, yaklaşık 600 metrelik içme suyu hattı da yenilenecek. Çalışmaların 15 gün içinde tamamlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Bergama merkezinde yoğun ve ani yağışların yol açabileceği su baskınlarına karşı altyapıyı güçlendiriyor. Atatürk Bulvarı'ndaki mevcut kapalı kesit yağmur suyu hattının yükünü azaltmak amacıyla 300 metre uzunluğunda, 1 metreye 1,5 metre kesitinde yeni kutu menfez imal ediliyor. Aynı çalışma kapsamında yaklaşık 600 metrelik içme suyu hattı da yenilenecek.

Yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi çevresinde yağış sonrası oluşabilecek su birikintilerinin ve taşkın riskinin azaltılması hedefleniyor. Çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin asfaltlama programından önce tamamlanmasıyla, yolun yeniden kazılmasının ve yurttaşların aynı bölgede ikinci kez çalışma nedeniyle mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

YAĞMUR SUYUNA 300 METRELİK YENİ GÜZERGAH

Çalışmalar hakkında bilgi veren İZSU Genel Müdürlüğü Bergama Teknik Şube Müdürü Mehmet Eroğlan, Bergama merkezinde yoğun yağış dönemlerinde oluşabilecek taşkınlara karşı mevcut sisteme ek bir hat oluşturduklarını söyledi.

Atatürk Bulvarı'ndaki mevcut kapalı kesit yağmur suyu hattının yükünü azaltacak yeni bir sistem kurduklarını belirten Eroğlan, "Merkezde yoğun yağış dönemlerinde taşkınlar yaşanmaması için mevcut kapalı kesit yağmur suyu hattımıza ek olarak, sistemin yükünü almak amacıyla 1 metreye 1,5 metre kesitinde 300 metrelik kutu menfez imalatı yapıyoruz. Yaklaşık 10 milyon lira maliyetindeki çalışmayı tamamen kurumumuzun imkanları ve kendi ekiplerimizle sürdürüyoruz" dedi.

Çalışmayla Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi çevresindeki su birikintilerinin ve ani yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin azaltılacağını belirten Eroğlan, "Bu imalatla birlikte Bergama merkezde bulunan Kültür Merkezi ve Millet Bahçesi önündeki su birikintilerinin ve ani yağışlarda oluşabilecek taşkın riskinin yaratabileceği mağduriyetin önüne geçmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

YOL ASFALTLANMADAN ALTYAPI TAMAMLANACAK

İZSU, yağmur suyu çalışmasıyla eş zamanlı olarak bölgede yaklaşık 600 metrelik içme suyu hattını da yenileyecek. Altyapı çalışmalarının bölgede yapılacak asfaltlama öncesinde tamamlanacağını belirten Eroğlan, çalışmaların 15 gün içinde bitirilmesinin planlandığını söyledi.

Eroğlan, "Kazılarımız sırasında içme suyu hattında da yaklaşık 600 metrelik yenileme planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin burada bir asfaltlama programı var. 15 gün içerisinde çalışmamızı tamamlayacağız. Yol yapıldıktan sonra yeniden kazı yapılmaması ve vatandaşlarımızın tekrar mağdur edilmemesi adına altyapı çalışmalarımızı asfaltlamadan önce tamamlamayı planlıyoruz" bilgisi verdi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun üst kaplamasının İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından asfaltlanacağını belirten Eroğlan, böylece bölgede hem altyapının güçlendirileceğini hem de yol konforunun artırılacağını ifade etti.

Kaynak: ANKA

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi, Bergama, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İZSU, Bergama'da taşkın riskine karşı 10 milyonluk altyapı yatırımıyla yeni hat döşüyor - Son Dakika

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