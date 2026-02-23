İZSU'dan Tahtalı Barajı'na Kanalizasyon Deşarjı - Son Dakika
İZSU'dan Tahtalı Barajı'na Kanalizasyon Deşarjı

23.02.2026 13:01
İZSU, Gaziemir'de atık suyu Tahtalı Barajı havzasına deşarj etti. Cezaya çarptırıldı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, Gaziemir Sarnıç Hürriyet Mahallesi'ndeki İZSU Atık Su Pompa İstasyonu'ndan taşan kanalizasyon sularının, şehrin en kritik içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasına deşarj edildiğinin tespit edildiğini belirtip, "'Şimdi yağmur yağdı, barajlar doluyor' diye sevinirken kanalizasyon karışmış suyu Türkiye'nin en pahalı ücretiyle bize satacaksınız. İzmir'in su sorunu yok, İZSU sorunu var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İzmir'in ana içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyu deşarj edildiğini söyledi. Bakanlık incelemesi ile kirliliğin tescillendiğini ve İZSU'ya ceza kesildiğini belirten Atmaca, "2 Şubat tarihinde sanal medya hesabımızda yayınladığımız videoda, Sarnıç Hürriyet Mahallesi'ndeki İZSU Atıksu Pompa İstasyonu'ndan taşan kanalizasyon sularının, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasındaki derelere deşarj edildiğini ve bu dereler vasıtasıyla barajın içme suyu rezervine karıştığını dile getirip, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin konuya müdahil olmalarını talep etmiştik. Bakanlığın ekipleri tarafından geçen 02 Şubat'ta mahallinde yapılan incelemede, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonunun yanından geçen derede kirlilik olduğu, kanalizasyon hattındaki atık suyun bir kısmının dereye deşarj edildiği tespit edilmiştir" dedi.

'ATIK SU ARITMA YÖNETMELİĞİ'NE UYGUN OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ'

Söz konusu atık sudan numune alınıp, analiz yapılması için akredite laboratuvara gönderildiğine dikkat çeken Atmaca, "Gelen analiz sonuçlarına göre askıda katı madde parametresi 35 olması gerekirken 81, biyolojik oksijen ihtiyacı parametresi 25 olması gerekirken 35, toplam fosfor değeri 1 olması gerekirken 2,33 çıkmıştır. Bu değerlerden anlaşılacağı üzere, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonundan Tahtalı Barajı havzasındaki dereye deşarj edilen suyun atık su olduğu ve kentsel atık su arıtma yönetmeliğine göre uygun normlarda olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından İZSU'ya 839 bin 122 TL para cezası uygulanarak, pompa istasyonundan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyu deşarjının doğruluğu tescil edilmiştir" diye konuştu.

'HER YIL BİR TAHTALI BARAJI KADAR SUYU TOPRAĞA AKITTINIZ'

Altyapıdaki yetersizlikleri ve su kayıpları yüzünden her yıl Tahtalı Barajı dolusu kadar suyun israf edildiğini vurgulayan Atmaca, şöyle devam etti: "Yıllarca kanalizasyon sularını yeterli arıtma yapmadan körfeze doğrudan deşarj eden CHP zihniyeti, İzmirli hemşerilerimizin içme suyuna da kanalizasyon suyu karıştırmayı başarmıştır. İZSU, hiçbir rahatsızlık duymadan aynı uygulamayı sürdürmektedir. Zihniyet, şimdi aynı kötü yönetim anlayışıyla İzmir'in en önemli içme suyu havzasını kirleterek halkın sağlığını hiçe saymaktadır. Halkı aylarca su kesintilerine mahkum ederken, deniz suyunu arıtmadınız, yağmur suyu kanallarını ayrıştırmadınız, kayıp kaçak oranları sebebiyle her yıl bir Tahtalı Barajı kadar suyu toprağa akıttınız. Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla, kendi envanterinizde bulunan araçlar yerine milyarlarca TL değerinde araç kiralama ihaleleri ve tamir bakım ihalelerini İzmir dışındaki firmalara aktardınız. Bu kadar yüklü ihalelerin yanında doğrudan teminlerle işleri bölerek adeta ulufe dağıttınız. 'Şimdi yağmur yağdı, barajlar doluyor' diye sevinirken kanalizasyon karışmış suyu Türkiye'nin en pahalı ücretiyle bize satacaksınız. İzmirli hemşerilerimizin sağlığını tehdit eden bu zihniyeti kınıyor ve reddediyoruz. Hep söyledik yine söylüyoruz, İzmir'in su sorunu yok İZSU sorunu var."

Kaynak: DHA

