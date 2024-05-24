İZSU Manda Çayı'nda temizlik seferberliği başlattı - Son Dakika
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İZSU Manda Çayı'nda temizlik seferberliği başlattı

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İZSU Genel Müdürlüğü, Manda Çayı'nda temizlik seferberliği başlattı. 11 gün süren çalışmalarda, toplam 30 bin ton taban çamuru çıkarıldı.

24.05.2024 14:06  Güncelleme: 14:12
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(İZMİR)- İZSU Genel Müdürlüğü, Manda Çayı'nda temizlik seferberliği başlattı. 11 gün süren çalışmalarda, toplam 30 bin ton taban çamuru çıkarıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların artmasıyla birlikte dere temizliklerine hız verdi. Koku ve sinek oluşumunu engellemeyi amaçlayan ekipler, yerleşim alanı, sanayi ve ticaret merkezlerinden geçerek, İzmir Körfezi'yle birleşen Manda Çayı'ndaki temizlik çalışmalarını tamamladı.

Çınarlı ve Adalet mahallelerinde yürütülen ve 11 gün süren çalışmalarda 12 iş makinesi, 32 kamyon, farklı kapasitede dizel pompalar ve 50'nin üzerinde İZSU personeli, gece gündüz iki vardiya halinde görev aldı.

İzmir Adliyesi yanı ve sanayi içinde yer alan bölgede çayın denizle bağlantısı kesilerek içerideki su tahliye edildi. Açığa çıkan yaklaşık 30 bin ton dere taban çamuru temizlendi. Dere kesitinin genişletilmesiyle, ani ve şiddetli yağışlarda yaşanabilecek taşkınlar için de tedbir alındı.

Kaynak: ANKA

İzsu Genel Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

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